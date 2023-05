Druelle Balsac. Jean-Baptiste Théron, un sportif de haut niveau

Dimanche 23 avril se tenait l’assemblée générale de l’association "Un fémur pour Jean-Baptiste" à la salle des fêtes de Druelle où une trentaine d’adhérents était présente.

En préambule, la présidente Delphine Drouet remerciait les adhérents pour leur soutien apporté pendant toutes ces années, depuis 2008, année de sa création. La pathologie de Jean-Baptiste (né sans fémur à la jambe gauche) restait toujours dans l’esprit de la population malgré l’absence de projets depuis la pandémie Covid et grâce à son statut d’athlète de haut niveau depuis 2020 dans la natation handisport. L’argent collecté est utilisé principalement pour le financement de ses opérations (dépassements d’honoraires) pour l’aménagement de son habitation et ses besoins matériels comme des prothèses de sport et tout autre moyen de déplacement.

Concernant le bilan financier celui-ci était adopté pour son excellente gestion, la trésorerie restant toujours très saine.

Un bilan médical était présenté aux adhérents. L’évolution du fémur est stable. Des zones de croissances sont toujours visibles. Le fémur restera petit et en fusion avec le tibia péroné.

Psychologiquement, Jean-Baptiste va bien. Concernant son niveau sportif, il s’est distingué aux championnats de France à Angers, ce qui lui a valu une sélection en équipe de France Juniors pour participer à une série de coupe du monde à Lignano en Italie et d’une seconde prochainement les 26, 27 et 28 mai à Limoges (première en France).

Il a même le projet de participer au Triathlon de Villefranche-de-Panat qui se disputera à la fin août.

Le bureau a été reconduit dans son intégralité. Delphine Drouet à la présidence, Vincent Théron à la trésorerie et Françoise Loubière au secrétariat.

Un appel est lancé auprès de diverses associations souhaitant organiser des animations en faveur de J.-Baptiste (pièces de théâtre, bals, etc…).

Celles-ci peuvent contacter la présidente au 0 661 184 971.

L’assemblée générale se clôturait par des remerciements aux adhérents, bénévoles, donateurs et à la mairie de Druelle-Balsac pour le prêt gracieux de la salle, et autour du pot de l’amitié.