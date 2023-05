Naucelle. La culture et le patrimoine en étendard

C’était un retour aux sources pour le Cepen’S (Culture et patrimoine en Naucellois et Sauveterrat) que de se retrouver à Cabanès. Car c’est ici que l’association a fait sa première assemblée générale en 2016. Le président Pierre Cluzel était alors adjoint à la culture de la commune. Au fil des ans, l’équipe autour de Pierre Cluzel a réussi à créer des liens avec d’autres communes, pour faire vivre le patrimoine culturel local et faire des conférences avec des jauges allant de 200 à 40 spectateurs. Le nombre de conférence se situe à plus de 100 depuis 2009.

Cela étant, la grange de Bonnefon, berceau du village de Naucelle, a entamé un long chemin de restauration. Mais l’édifice se détériore à tel point que l’on s’interroge sur quelle suite à donner à ce projet. Et tandis que "La Quincaillerie" retrouve un rythme de conférences normal, le dernier partenariat en date a été conclu avec les Amis de Jalenques, qui ont pour objectif de restaurer le château éponyme. Côté "gros sous", le bilan de la trésorière, Marie Claude, laissant entrevoir un léger bénéfice, il est permis d’envisager une année 2023 assez fournie.

Les conférences reprendront en octobre, alors qu’une journée d’été aura lieu au Moulin de Puech. On évoquera aussi le projet de création d’une œuvre musicale acoustique. La "marque du temps", un projet porté par Nicolas Bonnafous, devrait par ailleurs surprendre la population du territoire.

Enfin, Alain Bec "coordinateur" de Générations mouvement, a présenté les activités réalisées ou à faire (échecs, œnologie…).