La skinification, l'art de chouchouter ses cheveux pour les rendre forts et brillants

(ETX Daily Up) - Chouchouter vos cheveux comme vous le faites avec votre peau. Ce n'est sans doute pas encore un réflexe pour certains, et pourtant les routines capillaires s'intensifient pour profiter de cheveux plus forts, plus brillants, et en parfaite santé. Cette tendance porte un nom, la 'skinification', et se traduit par l'émergence de nouveaux produits qui vont totalement transformer votre routine beauté.

Un soin anti-imperfections, un masque nocturne, une brosse exfoliante, ou une eau micellaire… Contrairement à ce que ces produits laissent penser, il est question de routine capillaire, et non de soins pour la peau. En matière de cheveux, la tendance est au soin, avec un accent porté sur la santé du cuir chevelu, désormais au centre de toutes les attentions, avec à la clé de nouvelles brosses, des outils de massage, et même des exfoliants entièrement dédiés à la peau qui recouvre… le crâne. Un phénomène que l'on appelle la 'skinification', dont le hashtag a déjà été vu près de 13 millions de fois sur TikTok, et qui devrait s'imposer comme la tendance capillaire de l'année 2023.

Une routine capillaire optimisée

Si vous êtes adepte des soins capillaires, vous l'avez forcément vu venir. Un passage au supermarché, ou dans une grande enseigne de cosmétiques, et vous avez sans doute remarqué que les shampoings, après-shampoings, et masques, ne règnent plus en maîtres dans les rayons dédiés. Ils se font même voler la vedette depuis quelques mois par des soins que l'on ne s'attendait à voir en tête de gondole. Gommage, soin anti-imperfections, brosse exfoliante, soins nocturnes, shampoing exfoliant, ou encore shampoing micellaire… Le doute n'est plus permis, ce sont bien à vos cheveux que s'adressent ces produits nouvelle génération en passe de transformer votre routine capillaire.

Tout comme pour la peau, il s'agit désormais de prévenir avec une routine complète plutôt que de soigner les méfaits du soleil, de la pollution, de l'excès de sébum, et des nombreuses prestations - coloration, lissage, et autres extensions - qui peuvent endommager le cheveu. Et plus encore, il s'agit d'obtenir à domicile une routine personnalisée, que ce soit en fonction de leur texture, de leur couleur, de leur longueur, ou de leurs besoins. Comme la peau en somme. Chose qui élève le cuir chevelu, qui fait le lien entre la peau et les cheveux, au rang de nouvelle star du rayon capillaire.

Le cuir chevelu, la base

Un petit tour chez le coiffeur, et vous verrez que certaines prestations ont déjà évolué, avec la possibilité depuis quelques mois, voire années pour certains, de profiter d'un massage ou d'un gommage complet du cuir chevelu. Jusque-là, les longueurs étaient les premières à être chouchoutées, mais cette époque semble révolue - ou presque. Pas étonnant si l'on considère que le cuir chevelu est la partie sur laquelle poussent les cheveux… Une bonne raison pour en prendre soin, et faire en sorte qu'il ne soit ni sec, ni gras, ni irrité, ni tapissé de peaux mortes, de pollution, ou de restes de laque, gel, huiles, et autres produits coiffants.

Dans son rapport annuel 'Predicts' sur les tendances 2023, Pinterest évoque un engouement tout particulier pour les produits et techniques destinés à chouchouter le cuir chevelu. Cela concerne notamment les traitements pour cuir chevelu sec (+70%), les techniques de massage du cuir chevelu (+55%), et tout ce qui se rapporte au nettoyage du cuir chevelu (+55%). Reposant sur plusieurs mois d'analyse et d'évaluation des recherches de ses 400 millions d'utilisateurs, ce rapport témoigne de l'intérêt porté à ces nouvelles pratiques.

Pour une routine complète, pensez à tous vos essentiels beauté pour la peau - à l'exception du démaquillage qui ne sera pas nécessaire. En revanche, un gommage du cuir chevelu est essentiel pour le débarrasser de toutes les saletés qui peuvent s'accumuler au quotidien, suivi d'un shampoing selon votre type de cheveu - il existe même des shampoings anti-âge, c'est dire ! - d'un sérum, et pourquoi pas d'un soin nocturne. Vous pouvez pousser encore plus loin cette routine d'un nouveau genre en misant sur des soins anti-acné, et même sur des eaux micellaires pour laver vos cheveux sans les agresser. De quoi faire naître des chevelures dignes des plus beaux films Disney…