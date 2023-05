Sénergues. L’Auberge du Castel a ouvert ses portes

Après quelques mois sans café, les habitants de la commune de Sénergues ont découvert tout récemment leur nouveau café multiservice, "L’Auberge du Castel". Un projet porté par municipalité et l’association "1 000 cafés" dans l’objectif de recréer un nouveau lieu de convivialité dans le village.

Ils ont été nombreux à se retrouver pour célébrer ce projet clé, dont le dernier restaurant a fermé il y a une dizaine d’années. L’opération, menée conjointement par la municipalité et le groupe SOS, a été mise en place afin que le village retrouve un lieu emblématique et fédérateur, avec des services de proximité.

Alors, en ce jour d’ouverture, tous étaient ravis de découvrir le nouveau look de l’ancien "Bon Coin" devenu l’"Auberge du Castel".

Soigneusement élaborés par Nadège et Grégory Lefeuvre, les nouveaux tenanciers, les différents décors ont été plébiscités par tous les visiteurs de cette première journée. Nadège et Grégory ont tous les deux une formation en hôtellerie-restauration et plusieurs expériences, dans l’accueil d’établissements situés dans le Sud-Est de la France et comme chef de cuisine puis formateur dans la restauration. Avant le vin d’honneur offert en cette occasion, Frère Damien, responsable de la paroisse Saint-Jacques Dourdou et Dazes, avait été convié pour bénir l’établissement qui verra passer de nombreux pèlerins du GR65.

Puis vint le temps des premières tournées, des célèbres "remettez-nous ça" et des discussions plus ou moins enflammées autour d’un petit verre. Nadège et Grégory, tout en assurant le service, ont pu rappeler les grandes lignes définies : horaires d’ouverture, restauration, animations à venir, les futurs services qui vont être mis en place progressivement. Ils ont déjà été à l’écoute de certaines remarques pour qu’un maximum de personnes soient satisfaites par cette réouverture tant attendue.