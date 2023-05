Villefranche-de-Rouergue. "Le Travail, c’est la santé ! Farce (?)", c’est du théâtre…

Les Espaces culturels /ATP proposent samedi 13 mai, à partir de 20 h 45, au Théâtre municipal " Le travail c’est la santé ! Farce (?) " interprété par la Cie du Désordre.

Un titre qui fait immédiatement réagir car beaucoup d’entre nous ont encore en tête la chanson d’Henri Salvador mais il y a un sous-titre plus inquiétant : Farce (?)… Une question se pose donc : à quel genre de spectacle allons-nous assister ?

L’auteur et metteur en scène, Filip Forjeau, affirme que c’est avant tout une comédie mais il ajoute l’adjectif "tragique" … Le sujet d’une actualité criante est traité sur le mode de la comédie mais il pose toutes les questions relatives au monde du travail aujourd’hui : celle de la définition de la réussite, celle de la précarité, de la loi du marché et même celle de la langue ou plutôt de la "novlangue". Deux comédiennes, Soizic Gourvil et Cécile Flahaut et un comédien, Filip Forgeau, vont incarner les divers personnages de cette pièce : travailleurs et travailleuses, comptable, ouvrier, "manager"…

Une fiction ? peut-être mais qui s’appuie sur des situations bien réelles et comme chacun le sait, le rire n’a jamais empêché la réflexion bien au contraire ! C’est avant tout une comédie. Une comédie tragique peut-être, où l’on rit parfois jaune tant le sujet est d’actualité !

