Les coureurs du Guidon dans une bonne dynamique

Ces derniers jours ont été chargés pour toutes les catégories du Guidon decazevillois, de l’école de vélo, aux cadets, aux seniors au team VTT et à la section Ufolep

En U17, Martin Cazelles, à la 2e étape du tour du Cantal, termine 2e. Le lundi il montait de nouveau sur le podium à Carcassonne (3e). Matyas Bingler, 19e au tour du Cantal et 4e le lundi à Colomiers. À Saint-Michel-Loubéjou, en minimes Léa Barthélémy termine 5e et 1re féminine, Iris Moncet 2e féminine, sa sœur Ysée 3e féminine.

En seniors, on attendait Gabriel Layrac pour sa 2e course avec les seniors, il a été au rendez-vous, échappé en compagnie de 8 autres coureurs dont Julien Cayssials. Gabriel termine 2e et 1er U19 en faisant grosse impression, Julien Cayssials 6e, Paul Servières-Bordes 11e.

À Aurillac, Armand Espeilhac en course pour la 5e place a chuté dans les derniers 500 mètres, il termine 16e. Jean-Paul Barroso était en Espagne à Gerone pour disputer une épreuve gravel, la traka 100.

L’école de vélo se déplaçait à Saint-Juéry au trophée régional jeunes cyclistes. Outre les résultats, cette sortie a permis aux enfants de passer une journée de compétition et de jeux et aux parents accompagnateurs de se retrouver.

En Ufolep à Saint-Jean de Done, dans le Cantal, Aloïs Tillet l’emporte en U17. Pascal Teyssedre l’emporte en 4e catégorie. Thomas Dumoulin finit 6e et 2e le lendemain à Brive-la-Gaillarde en 3e catégorie.

La team VTT était à Guéret dans la Creuse pour une manche de coupe de France. Alexandre Nouviale en grande forme termine 25e au scratch et 9e dans sa catégorie.

Le lendemain Baptiste Chaliez termine 16e, Victor Arles 21e, Nathan Célié 37e.