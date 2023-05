Luc-la-Primaube. Les équipes du pôle jeune en lice pour les phases finales

16e de finale à Cassagnes ce samedi 6 mai pour les cadets et juniors.

Le pôle jeune avec ses cadettes à X, cadets U16 et juniors U19 a réussi la performance de qualifier toutes ses équipes pour les phases finales de la ligue Occitanie. Performance qui est à mettre au crédit des joueurs et de leur encadrement grâce à leur investissement et leur travail sur le terrain.

Après avoir terminé les matchs de la poule qualification à la 1re place et seconde du Championnat Occitanie F-18 Occitanie à X, les cadettes ouvraient le bal ce samedi 29 avril sur leur terre Cassagnole.

Elles recevaient en 1/4 de finale leurs voisines de RNOA (Rassemblement Decazeville, Espalion, Capdenac, Rodez) qu’elles avaient déjà affrontées et vaincues par 2 fois en phase de poule. Cette 3e confrontation s’annonçait indécise et le suspens était donc de mise pour ce derby 100 % aveyronnais. Après un 1er 1/3 temps équilibré, les joueuses locales ouvraient le score juste avant la pause. Et ces dernières prenaient petit à petit l’ascendant sur leur adversaire grâce à une grosse défense.

Les filles s’imposaient sur le score de 31 à 12, ce qui leur ouvrait les portes de la 1/2 finale qui se jouera toujours à domicile le samedi 13 mai contre le rassemblement Seilh/Aussonne/Fenouillet.

Avec cette victoire, les cadettes ont montré la voie à leurs homologues masculins qui joueront ce samedi 6 mai leur 16e de finale à domicile contre respectivement l’équipe de Labarthe-sur-Léze pour nos cadets et les Gersois de Masseube pour nos juniors.

Des phases finales pour nos garçons qui viennent récompenser un très bon parcours en poule de qualification. Après un début de saison un peu difficile lié à la jeunesse du groupe, les cadets ont réussi grâce à leur travail à l’entraînement à redresser la barre et ont enchaîné une série de victoires qui leur a permis de terminer à la 3e place de leur poule. Du côté des juniors, une phase de qualification maîtrisée qui les a vu terminer 1er de leur poule avec 12 victoires et seulement 2 défaites.

Et une place de 2e toutes poules confondues qui leur permettra, s’ils se qualifient, d’évoluer à domicile jusqu’en 1/4 de finale.

Un groupe qui a pris de la maturité tout au long de la saison et qui veut confirmer sur ces prochains matchs.

Nos jeunes LSAnais comptent sur votre soutien samedi à partir de 14 h au stade Louis-Bernard à Cassagnes-Bégonhés.