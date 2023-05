Crespin. Les gens du coin au Pont de Cirou

La saison estivale s’annonce déjà chez les "Gens du coin" du Pont de Cirou, avec une séance de bien-être samedi 13 mai dans la vallée du Viaur.

Rendez-vous sur les lieux dès 11 h 30. Possibilité de balade, stretching, pique-nique au bord de l’eau et retour en canoë. Après le séchage de 15 h et la pause goûter, massage découverte (12 personnes maximum).

Chacun doit se munir de son drap de bain, maillot… Le programme de la saison estivale est d’ores et déjà finalisé comme suit. Samedi 1er juillet, 20 h 30, Boney B, de drôles de dames qui revisitent les standards des années disco.

Samedi 8 juillet, 20 h 30, Whellchair Détective, qui s’inspire des figures célébrées depuis la genèse du rock. Samedi 22 juillet, 20 h 30, Roman Louis Folk & Blues, guitare et chant. Mais aussi des stages de bien-être, des randos VTT, du Cinéma en plein air…

Le "bistrot boutique brocante" sera quant à lui ouvert en mai les lundis, mardis, mercredis et jeudis à partir de 17 heures et du vendredi au dimanche (et jours fériés) à partir de 10 h (fermé du 26 au 29 mai).

Renseignements 09 67 36 44 05 ou fabienne.barocchi@gmail.com