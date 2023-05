Sébrazac. Les seniors autour d’une bonne table

Après trois ans d’arrêt, le foyer rural et la commune ont renoué avec la tradition. Ce dimanche 30 avril, ils avaient convié les habitants de plus de 60 ans pour partager un repas. La salle des fêtes de Verrières affichait complet ; cent convives participaient à ces retrouvailles.

Après les mots d’accueil des représentants du foyer rural et de la municipalité, les convives, installés autour des tables joliment décorées de bouquets de muguet, ont partagé un agréable apéritif et un délicieux repas confectionné et servi par Daniel Franck et son équipe. Les invités se sont régalés des mets proposés, le tout accompagné des vins de la cave d’Estaing. Et le dessert, avec une coupe de Fest’aing, a fini de combler les gourmets.

Ces retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance familiale et le sénateur, Jean-Claude Anglars, a dit son bonheur de participer à ce sympathique rassemblement.