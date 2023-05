Les téléconsultations médicales permettraient de réduire l'empreinte de carbone des centres de santé

(ETX Daily Up) - La téléconsultation médicale est devenue depuis le Covid-19 un moyen plus pratique de se soigner. Elle évite le déplacement et permet de se protéger les uns et les autres. Aujourd'hui, une nouvelle étude britannique explore l'impact environnemental des consultations en ligne.

Les téléconsultations médicales pourraient devenir un élément essentiel à l’écologie durable selon une nouvelle étude de l’Université d’Oxford. Selon les résultats publiés dans le Journal of Medical Internet Research, ils réduiraient l’empreinte carbone.

Au lendemain de la pandémie de la Covid 19, les consultations à distance se sont multipliées afin de se protéger les uns et les autres. Aujourd’hui, elles se sont profondément ancrées dans notre quotidien. Désormais, trois quarts des médecins traitants proposent des consultations à distance avec leur patients. Face à cette démocratisation du virtuel, une question se pose: quel est l’impact de la tele consultation sur la durabilité environnementale dans les soins de santé ? Une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford a entrepris de réaliser une étude afin de répondre à cette question.

Les chercheurs ont passé en revue 1672 études publiées et en ont sélectionné 23 portant sur une gamme d'équipements et de plateformes de consultation virtuelle dans différentes conditions cliniques et services. Grâce aux rendez-vous de télémédecine, y compris les visites par vidéo et par téléphone, le temps de déplacement des patients pour les rendez-vous en face à face a considérablement diminué ; ainsi, la consultation virtuelle peut être un moyen efficace d'atteindre les objectifs de durabilité environnementale. Ces études ont utilisé différentes méthodes et approches pour estimer les économies de carbone, mais malgré leurs incohérences méthodologiques, toutes les études ont conclu que la consultation virtuelle réduisait considérablement les émissions de carbone

Cependant, la plupart des recherches antérieures n'ont pas évalué les critères de l’adéquation du patient : comme l’ indication clinique ou encore l'infrastructure organisationnelle affectant l'acceptation, l'utilisation et la croissance des consultations virtuelles.

"Les systèmes de santé doivent de toute urgence devenir plus durables sur le plan environnemental. Notre examen montre clairement que les consultations virtuelles offrent un moyen d'aider à cela. Alors que l'adoption et la diffusion de la consultation virtuelle doivent être considérées parallèlement à une série de facteurs liés au système, à l'organisation, à la clinique et au patient, lorsqu'elles sont bien faites et à grande échelle, elles offrent un potentiel important d'économies de carbone, principalement (mais pas seulement) grâce à des réductions de voyage. La pandémie a entraîné un grand changement vers les soins virtuels - cela devrait se poursuivre, et nos résultats suggèrent que cela contribuera à atténuer les effets du changement climatique", a ajouté le professeur Shaw, de l'Université d'Oxford dans le communiqué de presse.

Néanmoins, d'autres impacts environnementaux comme les déchets électroniques engendrés par les téléconsultations doivent être évalués, d'où l'importance de travaux supplémentaires à l'issue de cette étude. Selon les chercheurs, il est nécessaire que les services de conseil virtuels analysent le potentiel de réduction des émissions et l'évaluent par rapport aux avantages et aux risques potentiels (par exemple, événements indésirables, diagnostics manqués) liés à la fourniture ou à l'intensification de ces services. Pour voir un changement rapide et prononcé, les chercheurs conseillent que les bailleurs de fonds et les évaluateurs rendent compte systématiquement de la modélisation de l'empreinte de carbone.