Villefranche-de-Rouergue. Mettre le pied à l’étrier de l’engagement

La session des vacances de printemps des chantiers jeunes vient de s’achever, une occasion de mettre le pied dans l’engagement bénévole pour des ados de 14 à 17 ans des quartiers prioritaires de la bastide et du Tricot.

Les chantiers jeunes impulsés par la municipalité, ouvert aux ados de la commune de 14 à 17 ans - le dispositif est prioritairement ouvert aux jeunes du quartier prioritaire - suivent leur bonhomme de chemin. Et désormais pas lors des seules vacances d’été, comme tel fut aussi le cas lors de cette dernière semaine d’avril. Cette expérience citoyenne coordonnée par Stéphanie Viargues-Bravo médiatrice jeunesse et Élodie Lebder, animatrice socioculturelle au sein de la commune et chevilles ouvrières, en lien avec les Ateliers de la fontaine, de l’organisation de cet événement, s’est déclinée au début de ces vacances de printemps.

Il en ira de même cet été, comme lors des vacances de Toussaint. Au programme beaucoup de sensibilisations et différentes approches : animation Handi Sport, visite en maison de retraite ou encore fabrication de nichoirs avec l’association l’Outil en main.

En plus de servir l’intérêt général, ces expériences apportent un véritable enrichissement personnel à ses jeunes, ce que veut encourager la municipalité dans le cadre de sa politique d’inclusion des jeunes dans la société. En échange de leur investissement, les volontaires se voient attribuer une bourse qui sera utilisée pour un projet personnel : BSR, code, permis, licence sportive, BAFA, séjour de vacances. De plus comme ce fut le cas vendredi dernier, chaque participant reçoit son attestation d’engagement qu’il peut faire valoir sur son CV ou mentionner dans le cadre des sempiternelles recherches sur Parcours Sup.

"Le but, rappelle l’adjointe au maire en charge de la jeunesse Florence Serrano, est de servir l’intérêt général mais également d’apporter une expérience citoyenne, de rencontrer de nouvelles personnes et de se tourner vers le bénévolat."

Pour beaucoup, il s’agit là d’un premier engagement dans les coulisses du monde associatif en direction des autres. De plus l’ensemble de ces actions s’inscrivent dans le cheminement de la charte de la citoyenneté et de la fraternité récemment paraphée par le maire Jean-Sébastien Orcibal.

Tout récemment, en plein cœur du nouveau parc du Tricot, chaque jeune participant recevait son attestation d’engagement pour la session de ces vacances de printemps. À noter, que parmi les actions concrètes en parfaite adéquation avec la charte, il y a aussi eu à journée d’animation et vide-greniers rue Prestat, pris directement en main par les habitants, ainsi que la participation de la commune à l’opération "100 % Machins", une après-midi sur le thème du recyclage et de la sensibilisation à la cause écologique proposée par le centre social CAF, la Commune de Villefranche, Village 12 et la FCPE.

Un événement inédit organisé par la commune et constituant l’une des premières grandes actions concrètes depuis la signature de la charte de la citoyenneté et de la fraternité.