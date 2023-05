Trémouilles. Musique et chants pour un concert magique en l’église de Magrin

L’imagination du chef de chœur Éric Noyer et l’enthousiasme des choristes, ont donné un élan aérien au concert donné récemment en l’église de Magrin, à la sortie d’un stage musical de quatre jours. Tout a commencé par une belle mélodie au piano, à laquelle se sont rajoutées des voix, tantôt en solo, tantôt par pupitre, tout en douceur, pour monter en puissance en charivari et vacarme. Cette "folie douce", égayée de chants et de lectures pour faire voyager chez les oiseaux lors du bal des poissons, fut accompagnée de mouvements balancés, chaloupés et a emporté le public, nombreux, dans un magnifique périple musical.