Netflix : dans le Top 10 des séries les plus regardées, les Sisters aveyronnaises de William Maury font un carton

L'adaptation de la BD du Millavois William Maury figure dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix, en France.

William Maury en a encore les yeux tout ronds. Le dessinateur ne s’attendait pas, cet automne, à ce que l’adaptation de sa BD phare soit diffusée sur Netflix. Aujourd’hui, il n’aurait jamais parié sur un tel succès. "Depuis le 1er novembre, les Sisters sont dans le Top 10 de Netflix en France, toutes séries confondues", retrace le Millavois. Et c’est le seul animé dans ce classement, parmi par exemple “Workin' Moms”.

Le seul animé dans ce classement

Difficile de savoir combien de vues génèrent les histoires de Marine et Wendy, qui se chamaillent souvent mais s’aiment de façon inconditionnelle. William Maury mène sa petite enquête quand il rencontre ses fans...

"Ce que je comprends, c’est que les enfants ont des "épisodes-doudous" qu’ils connaissent par cœur, rapporte-t-il. Certains m’ont déjà dit : "moi celui-là, je l’ai vu 1 000 fois. Je vais rentrer et le regarder 2 000 fois !"

À en croire les statistiques sur YouTube, autre plateforme sur laquelle est hébergé l’animé, c’est "Déconnectées" qui fonctionne le plus. Un épisode où les deux sœurs sont privées de jeux vidéo et de téléphone. Facile de s’identifier aux personnages…

Pourtant, les écrans n’apportent pas que du négatif. Parfois, ils amènent à la lecture. Pour preuve, depuis que Les Sisters sont arrivées sur Netflix, les ventes de la BD sont exponentielles. "Certains découvrent le dessin animé avant même de savoir lire", s’amuse William Maury. "J’ai déjà vu une ribambelle d’enfants venir vers moi et dire "T’as vu ?" Ils ont adapté Les Sisters en BD !".

"En fait, ils sont contents de retrouver leurs personnages en bande dessinée." L’occasion, aussi, peut-être, de tomber amoureux de notre région. En découvrant, dans le paysage, le beffroi ou le viaduc de Millau, qui n’ont pas été repris dans la version animée.

De nouvelles aventures pour Marine et Wendy

Le dessinateur aveyronnais a la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sûr terre. "Ça ne change rien pour moi", confie-t-il. "J’ai pas mal galéré avant de créer Les Sisters. J’ai été ouvrier. Je sais d’où je viens et j’ai conscience que ça peut s’arrêter à tout moment. Alors, j’apprécie le moment."

Le tome 18 en préparation

Il planche sereinement sur le tome 18 de la BD. "Quand je travaille, je ne pense pas à ce qu’il se passe à côté", analyse-t-il. "Je me concentre pour retrouver des souvenirs de mes filles." Marine et Wendy, aujourd’hui âgées de 23 et 28 ans… Bien plus que leur double fictif.

"Souvent, j’ouvre un album photo et ça me rappelle des choses", explique le papa. D’ailleurs, le tome 18, qui sortira en novembre prochain, sera intitulé "Tu veux ma photo ?". Le 19e portera sur le thème du déménagement. "Là, je vais prendre les personnages avec moi", poursuit-il. "Ça fait depuis 25 ans que nous habitons Creissels et nous allons revenir à Millau. Je vais voir comment réagissent les filles… Marine, par exemple, n’a connu que cette maison."

Pour les fans de la version animée, sachez que la saison 3 est toujours en cours de création. Un second jeu vidéo va également sortir. "J’espère pour les fêtes, mais ce n’est pas sûr", indique William Maury. Et vous pourriez même retrouver les deux sœurs sur grand écran… Un film est dans les cartons.