Nouvelle fusillade en Serbie : huit morts, 13 blessés, l'auteur présumé arrêté par la police

Moins de 48 heures après une première fusillade mortelle dans une école de Belgrade, la Serbie a été le théâtre de nouveaux coups de feu, dans la soirée de jeudi 4 mai 2023, faisant huit morts.

La Serbie est sous le choc. Le pays vit un début de mois de mai 2023 meurtrier, marqué par une nouvelle fusillade, près de Mladenovac, au sud de Belgrade, jeudi en fin de journée. Le bilan est extrêmement lourd.

Huit morts et 13 blessés

Selon les médias locaux, le suspect a été impliqué dans une altercation dans la cour d'une école jeudi en fin de journée avant de s'en aller. Il est ensuite allé chercher un fusil d'assaut et une arme de poing puis a ouvert le feu sur des personnes au hasard dans trois villages depuis une voiture en marche, faisant huit morts. 13 personnes ont été blessées, transportées dans plusieurs hôpitaux locaux, a rapporté la chaîne de télévision Pink TV.

Suspect de 21 ans

La police a mis en place des barrages routiers près de la ville de Mladenovac, à 42 km au sud de Belgrade, et est à la recherche d'un suspect de 21 ans, ont rapporté les médias locaux. Un hélicoptère, des drones et de nombreuses patrouilles de police étaient à la recherche du suspect dans les collines autour de Dubona et des villages voisins.

Ce vendredi matin, selon la télévision nationale (RTS), citée par nos confrères de France Info, l'auteur présumé a été arrêté par la police près de la ville de Kragujevac, située au sud de Mladenovac.

Une première fusillade mercredi

Ces terribles faits interviennent moins de 48 heures après une première fusillade mortelle dans le pays, survenue mercredi 3 mai 2023. Dans une école de la capitale serbe, un adolescent de 14 ans avait ouvert le feu dans un établissement scolaire, tuant neuf personnes, dont huit élèves. Parmi les victimes figurait une jeune française.