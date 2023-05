Rodez : Camille Singla ou le pouvoir des fleurs du Lévézou cultive sa passion sur le marché

Maraîchère depuis 2011, Camille Singla s’est spécialisée dans la vente de fleurs coupées en agriculture biologique, en 2018. Son objectif : sensibiliser les Ruthénois aux produits locaux et de saison.

Tulipes, anémones, renoncules, dahlias, œillets, mufliers, campanules, pivoines… Voici quelques exemples de ce que l’on peut trouver sur le stand de Camille Singla, productrice de fleurs coupées. Sa ferme florale, le jardin de Veillac, est installée au cœur du Lévézou, à Pont-de-Salars. Elle y cultive ses fleurs en agriculture biologique, sous serre et en plein champ, sur 7 000 m2 de terrain, à 800 m d’altitude.

"Un produit que l’on ne voit pas localement"

Maraîchère depuis 2011, elle a commencé à produire des fleurs pour se diversifier. "Ça a pris de plus en plus de place, c’était difficile de faire les deux." Par goût, par conviction et par "envie de proposer un produit que l’on ne voit pas localement", elle a décidé de se spécialiser dans les fleurs en 2018, qu’elle vend chaque mercredi et samedi sur le marché. "Je me suis lancée dans un pari un petit peu fou, c’est un produit très peu représenté sur le marché, qui est souvent exporté, ça a été dur au début car ce n’est pas un produit alimentaire et donc pas essentiel mais j’ai réussi à fidéliser une clientèle et à trouver ma place."

Une production diversifiée

Camille produit et vend des fleurs fraîches, de saison, qui ont une très bonne tenue en vase, dont la production s’étale de février à octobre. Mais également des fleurs séchées, très en vogue et qui connaissent une forte demande, ce qui lui permet de vendre des produits tout au long de l’année. Les fleurs séchées sont vendues sur son site internet. "Ça voyage super bien, contrairement aux fleurs fraîches qui doivent voyager dans de l’eau." Elle varie son activité en créant des décors floraux pour les mariages et en vendant des fleurs fraîches à des fleuristes locaux. Sa volonté de sensibiliser les gens aux fleurs locales et de saison, l’a conduit à adhérer au Collectif de la fleur française, une association au service de la fleur locale et de saison qui référence les différents acteurs de la filière en France.

Plus d’informations sur www.lejardindeveillac.fr/