Montrozier. "Tous en course pour Titouan" acte quelques changements

Récemment a eu lieu à la salle du plateau l’assemblée générale de l’association "Tous en course pour Titouan", représentée par le président Christian Turlan.

Après les remerciements aux différents fidèles sponsors pour leurs dons ou leurs aides matérielles, on a abordé le trail du 24 septembre dernier "Tous en course dans les Palanges" qui proposait 4 parcours, rando, VTT ou trail, avec repas.

Bilan de la dernière édition : environ 50 marcheurs, 54 traileurs, 40 VTT, 140 repas payants. Pour pratiquement 70 bénévoles mobilisés, depuis le tracé des parcours, aux signaleurs durant la course, jusqu’aux inscriptions ou l’organisation du repas.

Beaucoup de dons (argent ou matières premières pour le repas) ont permis de limiter les dépenses, et d’avoir un résultat positif malgré la participation en dessous des prévisions. Le débat a ensuite porté sur le développement de partenariats avec d’autres associations ou enfants, communiquer sur les besoins d’enfants souffrant d’IMC ou porteurs de handicap.

En 2022, 500 € ont été reversés à l’association "Dans les Pas de Léa". Une partie des bénéfices du Trail seront reversés à Milo, ils serviront à financer du matériel améliorant sa mobilité : vélo adapté : un chèque de 2 100 € a été remis à Milo lors de l’assemblée. Le bilan financier 2022-2023 est positif.

Les manifestations à venir

Lors du débriefing de la dernière édition de Tous en course dans les Palanges, plusieurs changements ont été décidés. Le premier concerne la date puisqu’on a opté pour le 3 février 2024. Le thème aussi : Run & Bike avec des animations autour à définir : rando, repas, concert.

L’organisation sera aussi repensée avec la création de groupes de travail.

Les bénéfices serviront à financer comme cette année des associations ou des besoins en faveur d’enfants souffrant d’IMC ou porteur de handicap, ainsi qu’une rééducation Biofeedback pour Titouan.

Renouvellement du bureau : président : Christian Turlan et vice-présidente : Christine Turlan ; trésorier : Jean-Marie Albouy et trésorier-adjoint : Sylvie Albouy ; secrétaire : Sandrine Gayraud et secrétaire-adjoint : Carole Cimolino.