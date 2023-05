Decazeville. Un deuxième titre départemental pour le district

Le Bassin et le Gua sont à nouveau à l’honneur, avec une couronne départementale en jeu provençal.

Un deuxième titre départemental a été remporté par le district de Decazeville, et celui-là, en triplette jeu provençal, n’était pas forcément attendu, sachant que notre secteur ne compte pas beaucoup d’adeptes pour cette discipline. Clyde Marzin, Michel Bayol, Michel Couderc (Le Gua) ont connu un parcours difficile, avec des parties longues et très serrées (le jeu provençal propose souvent des joutes indécises et il faut être patient, certaines rencontres approchent ou dépassent les 4 heures !). En finale, les Guasois ont battu les champions sortants, Christian Delrieu, Philippe Castagné, Mickaël Amalric (Belmont-sur-Rance). "Il faut s’adapter à ce jeu, ne pas hésiter à tirer, même si la norme est de privilégier le point. J’ai dû secouer mes partenaires dans ce sens et cela a marché", souligne Clyde Marzin qui a réalisé un excellent championnat.

Ce championnat de l’Aveyron de jeu provençal devait se dérouler sur les terrains de la piscine, à Decazeville, vue les fortes pluies, les concurrents se sont déplacés sur les terrains de Trépalou, à Viviez, et certains joueurs ont eu du mal à s’adapter au goudron gravillonné qui recouvre cet espace de jeu.

Doublettes mixtes

Ce week-end, place au championnat de l’Aveyron doublettes mixtes, qui a lieu à Rignac. Les éliminatoires se sont déroulées à Livinhac, avec son beau cadre pour jouer à la pétanque. Neuf équipes représenteront notre district : Léa Arganda, Clyde Marzin (Le Gua) ; Sindy Appercé, Joël Dumoulin (Cransac) ; Blieux Séverine, Ludovic Brugel (Le Gua) ; Adeline et Christophe Milon (Firmi) ; Muriel et Gilles Cavalié (Montbazens) ; Roselyne et Bernard Tomassian (Firmi) ; Viviane Izoulet, Bruno Pani (Le Gua) ; Pao Tsia et Cheu Ly (Drulhe) ; Manuela Tchiekwa, Anthony Bernal (Le Gua). À noter que certaines parties qualificatives ont donné lieu à des rencontres "fratricides", entre équipes du même club.

Il se déroulera également, le lundi 8 mai, les éliminatoires de la triplette promotion à Cransac.

