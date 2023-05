Onet-le-Château. Une "journée familles" prometteuse entre vélo rail et canoë

La MJC vous invite à sa prochaine "journée famille" (gratuite et à destination des familles castonétoises), qui aura lieu le samedi 13 mai.

Au programme de cette journée de rencontre et de partage : départ à 7 h 45 de la MJC en direction du Larzac, pour une escapade en pleine nature, en vélo rail qui vous permettra, entre tunnels et viaducs, d’admirer la vallée du Cernon et ses splendides points de vue classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Après un pique-nique partagé, direction les gorges du Tarn, pour un bel après-midi en compagnie des Bateliers du Tarn qui proposeront une promenade atypique en bateau et en plein cœur des Gorges du Tarn, dans un décor vertigineux et unique.Inscription à l’accueil de la MJC : 05 65 77 16 00.