Viaduc Village Aveyron : la préfecture s'oppose par un recours au village des marques de La Cavalerie

Après le PNR Grands Causses, la préfecture de l'Aveyron a décidé de déposer un recours contre l'accord "tacite" de la CDAC qui autorise la construction du "Viaduc Village Aveyron" sur la commune de La Cavalerie.

On prend les mêmes et on recommence. Quelques semaines après l'avis "tacite" de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Aveyron favorable à la construction du village des marques sur la commune de La Cavalarie, la préfecture de l'Aveyron a décidé de déposer un nouveau recours.

"Un projet qui compromet les actions pour favoriser l'économie locale"

Le préfet de l'Aveyron considérant dans un communiqué que ce projet compromet d'une part "les actions mises en place par l’État en faveur de l’économie locale à Millau et à Saint-Affrique, dans le cadre respectivement des programmes « Action cœur de ville » et « Petite ville de demain », visant à redynamiser les centres-villes et à protéger les petits commerces" et qu'il n'est pas compatible "avec l’armature commerciale du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC), couvrant le territoire de la commune de La Cavalerie et visant à renforcer le maillage commercial de proximité".

"Avis tacite"

"Après avoir entendu les différentes collectivités territoriales et les acteurs locaux concernés", Charles Giusti a donc décidé de déposer un recours auprès de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial contre l’avis tacite rendu par la CDAC de l’Aveyron et sollicitant "un avis défavorable" à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale du projet Village Viaduc Aveyron.

Pour mémoire, cet avis "tacite" rendu par la CDAC le 7 avril dernier procède d'une disposition du code du commerce qui prévoit que toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est considérée comme valide dès lors que les délais juridiquement impartis à la CDAC pour l'étudier sont dépassés.

Dans les faits, la demande a été déposée en février 2022 devant la Commission départementale d’aménagement commercial de l’Aveyron qui n'a pas été en mesure de rendre valablement un avis dans les délais impartis.

37 enseignes, 187 emplois

"Après une suspension de la procédure pendant un an, et conformément aux dispositions du code du commerce, un avis favorable de la CDAC a dû être par conséquent accordé de manière tacite le 7 avril dernier", fait valoir la Préfecture qui conteste ainsi la décision.

Après le recours déposé le 22 avril par le Parc naturel régional des Grands Causses, ce nouveau revers compromet sérieusement le projet de village de marques lancé il y a plus de 15 ans sur la commune de La Cavalerie.

Présenté en toute discrétion début avril aux commerçants du centre-ville par le Groupe Idec Grand Sud, le porteur du projet montpelliérain, le "Village Viaduc Aveyron", ses 37 enseignes, ses 187 emplois annoncés et une fréquentation estimée à 1,5 million de visiteurs sur un axe de circulation "rêvé", a sérieusement du plomb dans l'aile. La fin de 15 années de rebondissements ? Rien n'est moins sûr.