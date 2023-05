Aveyron : à quoi servaient les soufflantes, en travaux jusqu’à l’été à Decazeville ?

Les travaux de restauration avaient déjà été repoussés il y a plus d'une dizaine d'années.



Un imposant échafaudage et une grue sont là pour le signaler, les travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les soufflantes et leur machinerie ont bel et bien débuté. Commandité par Decazeville communauté, ce chantier a pour but de mettre en valeur le patrimoine industriel et le cadre de vie du territoire.

Les soufflantes ont été construites en 1901 à Decazeville, pour alimenter en air chaud les hauts-fourneaux qui fabriquaient de la fonte dans la zone du Centre. Il n’existe quasiment plus de machine de ce genre en France.

Depuis de nombreuses années, les défenseurs du patrimoine comme l'Association de sauvegarde du patrimoine minier et industriel du bassin de Decazeville-Aubin (Aspibd) alertaient sur l'état de délabrement de l'ensemble. "La restauration des soufflantes devient de plus en plus nécessaire car leur état se dégrade continuellement", s'inquiétait-elle en 2018, comme elle l'avait déjà fait de 2010 à 2012, où le projet de réhabilitation des soufflantes avait été ajourné.

Mais plus de 10 ans plus tard, les travaux sont enfin en cours, menés par une kyrielle d'artisans locaux. L’entreprise Paramelle (Capdenac-le-Haut) travaille sur la maçonnerie avec entre autres le remplacement de pierres usagées ou manquantes. C’est Emilien Viguier (Salle-la-Source) qui a en charge la charpente en bois traditionnelle. Morisse et Fils (Decazevilloise) prend en charge la couverture tuiles et la zinguerie. La menuiserie bois traditionnelle (portes, fenêtres, etc.) revient à Malbrel Conservation (Capdenac-le-Haut). La peinture est prise en charge par Gaston Père et Fils (Decazeville).

Ces travaux s’inscrivent dans la tranche 2 du projet d’aménagement de la zone du Centre. Coût 440 000 € H.T ils doivent se terminer vers la fin juillet, courant août.