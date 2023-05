CARTE. Orages : 54 départements placés en vigilance jaune ce samedi 6 mai

Une nouvelle vigilance jaune, qui prolonge celle de vendredi 5 mai, concerne ce 6 mai 2023, bon nombre de départements d'Occitanie et du Massif Central. Au total, 54 départements sont en alerte orages dans le bulletin météorologique émis par Météo France ce 6 mai à 6 h.

Météo France place 54 départements français en vigilance jaune "orages" pour toute la journée de ce samedi 6 mai 2023, en raison de risques d'orages potentiellement et localement violents, selon son bulletin de vigilance météo publié ce vendredi 5 mai à 16 heures et réactualisé ce 6 mai à 6 h.

Alors que démarre un nouveau week-end de trois jours avec le pont du 8-Mai, bon nombre auront encore les yeux rivés sur la météo. Malheureusement, après une semaine douce et ensoleillée avec des températures parfois quasi estivales, le week-end s'annonce plus contrasté.

10 départements d'Occitanie en alerte

Dix des treize départements de la région Occitanie sont concernés par la vigilance jaune ainsi qu'une majorité du Massif Central.

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Ariège

Lot

Tarn

Tarn-et-Garonne

Aude

Pyrénées-Orientales

Hautes-Pyrénées

Seuls le Gard, l'Hérault et la Lozère échappent à la vigilance.

Les autres départements

Charente

Charente-Maritime

Pyrénées-Atlantiques

Deux-Sèvres

Vienne

Dordogne

Corrèze

Cantal

Haute-Vienne

Haute-Loire

Loire

Creuse

Puy-de-Dôme

Indre

Cher

Allier

Nièvre

Yonne

Côte-d'Or

Saône-et-Loire

Somme

Oise

Seine-Maritime

Calvados

Eure

Val-d'Oise

Yvelines

Paris

Seine-et-Marne

Essone

Eure-et-Loir

Sarthe

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Lot-et-Garonne

Gironde

Vendée

54 départements en vigilance jaune orages ce 6 mai 2023. Capture d'écran - Météo France

Des risques de grêle au sud-ouest du Massif Central

Ces orages séviront surtout en première partie de soirée, avec des risques de grêle au sud-ouest du Massif Central, après avoir fait leur apparition sur la façade atlantique, du côté de La Rochelle.

Dans la soirée et dans la nuit, les orages devraient se déplacer en s'atténuant vers le nord et l'est du pays.

Le soleil brillera en Occitanie en journée

Toutefois, en Occitanie, le soleil sera au rendez-vous toute la journée de ce 6 mai avec des températures oscillant de 12°C à 18°C ce matin puis de 19°C à 28°C cet après-midi.

Ce 6 mai matin et après-midi, le soleil sera au rendez-vous. Capture d'écran - Météo France

Pluies et orages en soirée

Mais la joie sera de courte durée car en début de soirée et durant toute la nuit de samedi à dimanche 7 mai, la situation se dégradera avec des pluies orageuses sur l'ensemble de l'Occitanie.