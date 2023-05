Espalion. Des participants enjoués à Saint-Côme, Coubisou, Le Nayrac

Pendant les vacances d’avril, petits et grands se sont retrouvés à la LudO’Nomade, à la médiathèque de Saint-Côme-d’Olt et à l’Espace multiculturel du Nayrac. Des jeux d’éveil et sensoriels pour les tout-petits, les premiers jeux pour les enfants de 3 à 6 ans, et des jeux pour toutes les générations ont été proposés.

Les joueurs ont pu retrouver des jeux connus, mais aussi en découvrir de nouveaux, et bien sûr, rencontrer d’autres joueurs ! Ingrid et Marion, animatrices au Centre Social, orientent les joueurs et expliquent les règles de chaque jeu.

La LudO’Nomade a été accueillie par la médiathèque de Saint-Côme-d’Olt et par la commune de Coubisou.

Salariées, bénévoles, et élues du territoire ont accueilli l’équipe du Centre social et les joueurs avec enthousiasme !

Hors vacances scolaires, les LudO’, c’est un samedi matin sur deux de 9 h 30 à 12 h 30 et un mardi sur deux à Espalion.

Pour emprunter un jeu, vous pouvez cotiser à la LudO’Take : plus de 300 jeux sont disponibles à l’emprunt pour tous les joueurs de 0 à 107 ans (et des nouveautés à découvrir régulièrement !).

Le catalogue est accessible depuis le site internet du Centre Social Espalion-Estaing, ou dans les locaux, Plateau de la Gare, à Espalion. La cotisation est de 24 € par an (12 € pour les adhérents) pour emprunter 2 jeux pendant 1 mois. Les prochaines dates des LudO’au Centre Social Espalion-Estaing, Plateau de la Gare : samedi 13 mai de 9 h 30 à 12 h 30 ; mardi 23 mai de 15 heures à 17 heures ; samedi 27 mai de 9 h 30 à 12 h 30 ; mardi 6 juin de 15 heures à 17 heures ; samedi 10 juin de 9 h 30 à 12 h 30 ; samedi 24 juin de 9 h 30 à 12 h 30.