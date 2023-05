Football : les quatre choses à savoir sur Le Havre, prochain adversaire de Rodez

Rodez sera sur la pelouse du Havre, lundi 8 mai à 20 h 45, pour y disputer son 34e match de la saison en Ligue 2. Focus sur son adversaire, qui n'a plus lâché la première place du classement depuis la 14e journée.

Le HAC ferait un si beau champion

Officiellement, Le Havre n'est pas champion de Ligue 2, et n'est même pas encore assuré de monter dans l'élite. Et même une victoire contre Rodez demain soir ne lui garantirait pas. Mais en réalité, cela ne fait aucun doute, le HAC, qui compte à ce jour 9 points d'avance sur Metz (3e) à cinq journées de la fin (en attendant le résultat de ce dernier ce samedi soir à Metz), sera en Ligue 1 la saison prochaine. Cela ne fait plus vraiment de doute.

Et ce serait plus que mérité au vu de la domination des hommes de Luka Elsner cette saison, qui sont sur 31 matches sans défaite (leur seul revers de l'exercice remonte à la deuxième journée contre Valenciennes). Premiers depuis la quatorzième journée, les Normands dictent la loi à leurs concurrents. Même si, attention, grâce à leur victoire de ce samedi contre Caen (1-0), les Bordelais ne sont plus qu'à trois petites longueurs d'eux, avec un match de plus joué.

Pas un joueur au-dessus de l'autre, mais un excellent collectif

Pour certains clubs, les individualités prennent le pas sur le collectif. Mais au HAC, c'est bien loin d'être le cas. Pour preuve, aucun joueur havrais n'a marqué plus de six buts cette saison, alors que des attaquants comme Mikautadze (Metz), Krasso (Saint-Étienne) ou Maja (Bordeaux) en ont déjà inscrit plus de 15 chacun dans leur club respectif. Un fait qui n'empêche pas le club de Seine-Maritime d'avoir aujourd'hui la meilleure différence de buts du championnat (+28). Il faut dire que quinze de ses hommes ont enfilé le costume de buteur depuis le 30 juillet.

Pas la grande forme à domicile

Si Le Havre réalise une saison de grande qualité, ses dernières réceptions n'étaient pas forcément de la même trempe. Pour preuve, sur leurs trois derniers matches à domicile : trois nuls. Et pas contre des adversaires du haut de tableau (Saint-Étienne, 2-2 ; Guingamp, 0-0 ; et dernièrement Quevilly, 0-0).

Mathieu Bodmer, un directeur sportif en réussite

Rarement dans un club de Ligue 2 un directeur sportif n'aura été autant mis en lumière que Mathieu Bodmer au Havre cette saison. Arrivé l'été dernier, l'ancien joueur professionnel et actuel consultant s'était lancé le défi de faire remonter le club en Ligue 1 pour la première fois depuis 14 ans ! Et il n'est pas loin d'y parvenir. "On avait les mains libres. On nous a laissé trouver nos idées, travailler comme on en avait envie, que ce soit chez les jeunes, les féminines ou les pros", expliquait-il ces derniers jours à nos confrères d'Europe 1. Ceux-là même annonçant qu'il est "courtisé par certains clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine".