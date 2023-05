Football : les Rafettes font match nul contre Bordeaux et sortent de la zone rouge

En glanant un point lors de leur réception des Girondins de Bordeaux samedi en début d'après-midi (1-1), les Ruthénoises ont réalisé une bonne opération en vue du maintien.

Il ne reste plus que deux matches à jouer. Le sprint final de D1 féminine est plus que jamais lancé. Et quoi de mieux pour les Rafettes que d'aborder ce dernier avec l'étiquette de premières non relégable ? Place qu'elles doivent à leur match nul contre Bordeaux (1-1), sur la pelouse de Paul-Lignon, et à la défaite, dans le même temps, de Dijon contre Lyon (0-3). C'est la première fois depuis la deuxième journée de championnat que les filles de Mathieu Rufié pointent en dehors de la zone rouge !

Pourtant, malgré une première période globalement réussie, les choses n'étaient pas bien engagées pour les Aveyronnaises samedi après-midi. En effet, à peine deux minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, les visiteuses se sont illustrées de la meilleure des manières par un but de la tête de Fishley. L'une de leur première occasion franche...

Mais les sang et or se sont vite remises la tête à l'endroit par l'intermédiaire d'Océane Saunier, là aussi de la tête, magnifiquement servie par Zoë Stievenart à la 55e. Les minutes qui ont suivi ont plutôt été à l'avantage des Aveyronnaises, qui ont timidement poussé pour tenter d'obtenir les trois points, même si le nul les satisfaisait déjà pleinement, en témoigne leur joie au coup de sifflet de l'arbitre. 1-1, score final. Aucun vainqueur sur le terrain, mais un vrai vainqueur au classement : Rodez.