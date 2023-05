Football : Rodez a trouvé son onze type... et ça change tout

Au gré de sa bonne série actuelle, le Raf a vu un onze type se dessiner, que Didier Santini modifie de plus en plus rarement.

Il y a bien longtemps que la découverte de l’équipe de départ, à une heure du coup d’envoi, n’est plus un événement teinté de suspense du côté de Rodez. Au gré de son redressement spectaculaire depuis deux mois, avec six victoires lors des huit dernières rencontres qui lui ont permis de grimper de la 20e à 12e place, le Raf s’est forgé une équipe type, devenue immuable au gré des bonnes performances.

"On tourne avec 13 titulaires en ce moment, a reconnu l’entraîneur Didier Santini, dernièrement. On a beaucoup cherché, en défense, devant, un peu partout. On a trouvé cette osmose qui "matche". Il faut continuer là-dessus."

Des choix… et des contraintes

Dans un système de jeu inchangé, la recette de la bonne formule a été faite de choix… et aussi de contraintes. L’une des principales nouveautés, le recul du polyvalent Bradley Danger en défense centrale, a été dictée par les nombreux forfaits dans le secteur, à l’image de Joris Chougrani et Aymen Abdennour, absents depuis plus de deux mois. Ce qui ressemblait à un rafistolage a de plus en plus des allures de plan A, tant l’ancien de Chambly est performant. "On l’a fait jouer à tous les postes derrière, il a toujours été performant, grâce à son intelligence, sa technique et sa qualité dans les duels, apprécie son entraîneur. Je n’oublie pas qu’il a été formé à ce poste."

Ce seul changement a impliqué de nombreux ajustements, puisque la migration du joueur formé au Havre, associée à la blessure d’Adeline, a remodelé le milieu de terrain. Rémy Boissier a retrouvé avec réussite le rôle de sentinelle qui était le sien durant ses jeunes années, tandis que Lorenzo Rajot et Wilitty Younoussa ont émergé devant lui.

Devant, en revanche, Didier Santini a tranché. Clément Depres, bien que meilleur buteur du Raf cette saison (7 buts) est pour l’instant abonné au banc, pour laisser place au duo Killian Corredor – Sambou Soumano. Cette doublette apporte plus de mobilité et de profondeur, ainsi que de l’efficacité, car ils ont inscrit respectivement quatre et deux buts lors des sept dernières rencontres. "Ils ont trouvé cette complémentarité à l’entraînement assez rapidement. Ils se trouvent hyper facilement, a commenté Didier Santini. Et quand on a les résultats et que les mecs plantent…"

"Personne n’est éliminé"

Tandis que sur les ailes, la nouvelle habitude est de voir Lucas Buadès et Louis Torres prendre le relais des indéboulonnables Marvin Senaya et Akim Abdallah, il reste désormais à savoir si le technicien va faire bouger les lignes lors des prochaines semaines, lorsque l’infirmerie se videra. "Personne n’est éliminé, a-t-il l’habitude de répéter. Ce qui est intéressant, c’est de se retrouver avec certains postes où il y a de la qualité, où on peut changer un joueur en fonction du profil de l’adversaire." Mais il semble en revanche que le retour de Bradley Danger au milieu de terrain n’est pas pour tout de suite. "Il est bien là où il est", a répondu Didier Santini dernièrement lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.