Football : Rodez, un match nul à point nommé contre Bordeaux

En égalisant contre Bordeaux samedi 6 mai, les Rafettes ont rejoint Dijon au classement de D1. Mais elles ont surtout réussi à le dépasser et à se hisser hors de la zone rouge à deux journées de la fin.

On aurait pu penser que les Rafettes avaient remporté leur quatrième succès de la saison en passant à côté de leur vestiaire de la rue Vieussens, samedi 6 mai. À peine descendues de la pelouse, les Ruthénoises ont entonné à pleins poumons la chanson qui avait bercé leur saison dorée en 2021-2022.

Avec le nul (1-1) qu’elles venaient d’accrocher contre Bordeaux, le refrain de Patrick Sébastien prenait tout son sens : "Pourvu que ça dure, la belle aventure", chantaient celles qui venaient enfin de se hisser hors de la zone rouge. Laurie Cance et compagnie y étaient bloquées depuis la deuxième journée du championnat. Et à maintenant deux journées de la fin, les Aveyronnaises ont la tête hors de l’eau grâce à un meilleur goal-average particulier que Dijon. Des Côte-d’Oriennes qui ont pris leur 11e place après leur défaite (0-3) contre Lyon, samedi.

"Faire ce qu’il faut à Guingamp pour être tranquille après"

Si les Rafettes ont été submergées par l’euphorie grâce à ce point leur redonnant de l’élan dans la course au maintien, c’est aussi grâce à une issue qui leur sourit enfin. "Reims (défaite 1-2), on n’était pas loin, Montpellier (défaite 2-3) on n’était pas loin. Ce foutu point, les filles avaient l’impression qu’il les fuyait de manière un peu injuste", constatait l’entraîneur Mathieu Rufié en écoutant les siennes sauter dans le vestiaire préfabriqué.

"Ne plus être relégable, c’est ce qui fait le plus plaisir. On ne va pas aborder le prochain match en étant vraiment plus tranquille. Il va falloir faire ce qu’il faut à Guingamp (le 21 mai) pour être tranquille après (contre le Paris FC, le 27 mai)", soulignait Océane Saunier, milieu de terrain des Rafettes. Passée devant au retour de la pause, " comme quand j’étais jeune ", Saunier a offert l’égalisation de la tête à ses coéquipières sur un caviar de Zoë Stievernart (54e). Un but qui a répondu à l’ouverture du score bordelaise à peine sept minutes après la tête de Shameeka Fishley.

Une fin de saison à l'image du match

Car pour la 10e fois de la saison, les Aveyronnaises ont riposté face à un adversaire qui avait trouvé le fond des filets avant elles. "Je ne sais pas si un jour on mettra le premier but", s’interrogeait le technicien ruthénois, pointant les seules deux fois où ses protégées ont réussi à ouvrir le score : contre Fleury (2-1) et contre Soyaux (1-0). Deux succès qui ont été déterminants dans le parcours du combattant de Rodez.

Et à l’image de la débauche d’énergie que les sang et or ont fourni pour résister à une formation bordelaise dominatrice, samedi, la dernière ligne droite s’annonce palpitante. L’engagement physique du duel a coûté sa place à la capitaine Laurie Cance (45e), qui a pris un coup dans le bas du dos sur un contact juste avant la mi-temps et qui avait du mal à marcher. Mais les Rafettes ont déjà montré qu’elles savaient serrer les dents.

"Maintenant, on est tributaire de nos propres résultats et plus de ceux de Dijon", insistait Océane Saunier. Les sang et or ont repris les rênes de leur aventure en D1. Pile au bon moment.