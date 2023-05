Luc-la-Primaube. Le marché dominical aux couleurs du printemps

En mai, on ne fait malheureusement pas tout ce qui nous plaît au jardin. Les jardiniers, même très expérimentés, ont tôt fait d’oublier que les Saints de glace, peuvent encore frapper. Pourtant, ce n’est pas l’envie de jardiner qui leur manque… Elle leur picote le bout des doigts. Et ils auraient tort d’attendre. Planter, repiquer, changer de décor au jardin, c’est possible ! En effet, en ce début mai, l’heure est aux douces températures retrouvées et aux journées à rallonge. L’occasion de faire un petit tour sur le marché du dimanche matin, place de l’Étoile à La Primaube où les amateurs de fleurs et de légumes se pressent autour des étals pour choisir les fleurs d’été qui agrémenteront leur jardin ou les jeunes plants de légumes qui composeront leurs menus de l’été. Joël et Anne Vaysse, maraîchers à Rodez, sont des incontournables de ce marché du dimanche matin.

Dimanche dernier, les clients ont dû patienter avant de repartir les bras chargés de caissettes ou de sacs bien remplis de plants de tomates, salades, poireaux, betterave rouge, concombre, citrouille, céleri, chou, concombre, piment… avec, en prime, des conseils pour tout planter.