Mort de Michel Cordes, ancien acteur de "Plus belle la vie": le parquet retient la thèse du suicide

Après la découverte ce vendredi 5 mai de celui qui incarnait Roland Marci dans la célèbre série télévisée, mort par arme à feu dans sa maison de Grabels dans l'Hérault, le Parquet de Montpellier a livré ses premières constatations, ce samedi 6 mai.



Par la voix du vice-procureur Jean-Christophe Tixier, le Parquet de Montpellier, a fait ce samedi 6 mai un premier point sur la mort par arme à feu de Michel Cordes, retrouvé la veille dans sa maison de Grabels dans l'Hérault. Une enquête avait été ouverte "pour déterminer les causes du décès".

"M. Cordes se serait volontairement donné la mort par arme à feu à son domicile de Grabels", a-t-il dit. C'est donc la thèse du suicide qui est à ce jour privilégiée par le Parquet. Même si le motif de ce geste n'est pas encore connu. "Un courrier aurait été retrouvé par mail, il reste à examiner", a-t-il ajouté

Le vice-procureur a précisé qu'une autopsie aura lieu en début de semaine prochaine.

Après l'annonce de la mort de Michel Cordes, qui a joué pendant 18 ans le personnage populaire de Roland Marci, patron du café 'Le Mistral" dans "Plus belle la vie", les hommages ont plu de la part des fans et des acteurs de la série. "Tu étais l'icône de notre série, le pilier et le papa de tous les acteurs", a ainsi dit dans un long message l'actrice Fabienne Carat, qui jouait le rôle de Samia Nassri dans la série.