Occitanie : 60 000 abeilles surveillées de près par huit hommes dans la gendarmerie de Montpellier

Que font ces abeilles au coeur de cette gendarmerie ? Explications.



Gardées à vue. Et ce depuis des années. C'est le sort actuellement réservé à quelque 60 000 abeilles au sein de la gendarmerie de Montpellier, dans l'Hérault. Quels délits ont-elles commis ? Ont-elles piqué à outrance des hommes et des femmes de la capitale de l'Hérault ? Ont-elles fait leur miel sur le dos des activités humaines ?

Rien de tout ça, et leur sort au sein de cette gendarmerie (qui s'appelle au demeurant la caserne Lepic) est plus à envier que celui d'un délinquant lambda dans la même situation. Car le lieu abrite également la section apiculture du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault. Au total ce sont huit gendarmes qui assurent la sécurité et la subsistance de ces ruches d'abeilles. Et les soins qu'ils leur prodiguent sont récompensés par du miel.

Une présence insolite, mais qui n'est pas isolée : en mai 2020, la gendarmerie de Saint-Etienne dans la Loire a également placé quatre ruches sur son toit, rapporte France 3.

Mais à Montpellier, les gendarmes ne comptent pas s'arrêter là et envisage d'accueillir en leur caserne chauve-souris et autres oiseaux... bien différents que les drôles d'oiseaux derrière lesquels ils courent tout au long de l'année. Tandis qu'avec les abeilles, c'est une lune de miel partie pour durer...