Rugby à XIII : Villefranche à quitte ou double ce dimanche en demi-finales d'Elite 2

Après un mois et demi sans jouer, les Loups ont rendez-vous cet après-midi (15 h 30) devant leur public face à Villegailhenc pour une place en finale, et même un peu plus.

Ce dimanche 7 mai, joueurs, staff et dirigeants villefranchois l’avaient coché depuis bien longtemps. Car de ce qu’il sortira de cette demi-finale à la maison contre Villegailhenc pourrait bien dessiner le futur du club aveyronnais. En effet, en plus d’envoyer son vainqueur en finale d’Élite 2, elle pourrait donner un billet pour l’étage d’en dessus. Ou pas. Car si le leader incontesté Ille-sur-Têt est lui opposé dans l’autre demie à Lescure, le club catalan devrait refuser la montée promise au seul champion en cas de succès final. C’est en tout cas ce qu’ont écrit nos confrères de XIII Mondial.

Mais à Villefranche, qui il n’y a pas si longtemps avait aussi refusé une montée après l’avoir pourtant acquise sur le pré, on ne veut pas s’avancer sur le sujet avant le match du jour. Et cela même si le coach David Collado, grand artisan du retour du club au premier plan sportif, s’est montré affirmatif dans nos colonnes il y a deux jours : " On n’acceptera la montée que si on est champion. " Probablement aussi une manière de maintenir ses ouailles sous pression, de voir aussi ce qu’elles ont dans le ventre au moment d’aborder le money time, alors qu’elles ont fini 2es de la saison régulière avec onze succès pour cinq revers.

Vinnie Anderson, l’homme à tout faire du VARL

Car l’équipe visiteuse du jour, Villegailhenc Aragon Rugby League (VARL), est loin d’être un faire-valoir. Étant composée de joueurs d’expérience dont certains ont fait "carrière" ; tel Vinnie Anderson, ayant œuvré en Nouvelle-Zélande avec les NZ Warriors et en Super League avec St Helens, Warrington, Salford ou encore en Élite 1 avec Carcassonne. Capitaine-entraîneur du VARL, ce quadragénaire rechausse les crampons et enfile le maillot pour être meneur de jeu : lors du match de barrage contre Baho dimanche dernier (46-12), malgré son gabarit d’avant, il a tenu le poste d’ouvreur et marqué deux essais pour ce qui est, de surcroît, sa dernière saison en France. Dans l’effectif audois figurent aussi de solides joueurs comme Timothée Grandjean, Tely Pelo, Loïc Banquet ou encore l’inusable Tyrone Pau qui ont permis aux leurs de terminer 3es de la saison régulière

La gestion des semaines sans match à Villefranche

Si les Loups partent favoris, ils pourraient manquer de rythme, eux qui n’ont plus disputé de match officiel depuis le 26 mars en raison de leur qualification directe. Cinq semaines qui ont demandé aux coaches une certaine imagination lors des séances d’entraînement. Pour cela, un préparateur physique d’un club pro de football a été mis à contribution ainsi qu’un entraîneur de judo. Un stage de deux jours axé cohésion de groupe a également été organisé ainsi que deux oppositions face à Cahors (réserve de Villefranche). Un calendrier gruyère qui a malgré tout permis également la cicatrisation de certaines blessures. Du coup, l’effectif est au complet ce dimanche, prêt à en découdre avec les banlieusards carcassonnais. Ça promet.