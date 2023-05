Onet-le-Château. Trois rendez-vous pour la soirée de clôture du festival de théâtre amateur

Pour la soirée de clôture du festival, une comédie féroce sera à l’affiche le vendredi 12 mai à 20 h 30 : ce sera "La Nostalgie des Blattes" de Pierre Notte, interprétée par la compagnie héraultaise "Accordage".

En voici un petit résumé : deux femmes sont assises côte à côte dans une sorte de foire, dans un futur proche où tout est aseptisé où il est interdit de fumer, de manger du sucre et du gluten, où il n’y a plus d’insectes, ni de rats, ni de champignons, où les "brigades sanitaires" veillent au respect des règles d’hygiène.

Survivantes d’un monde idéalisé avec ses êtres "botoxés", elles exhibent leur corps qui a vieilli sans aucune intervention de chirurgie esthétique, sans bistouri ni collagène. Puis, nous profiterons, dès 22 h 15, d’un Intermède musical, gratuit et ouvert à tous, au café culturel Le Krill avec Thierry Palem qui chantera Brassens. Depuis plus de 40 ans, Thierry Palem perpétue le patrimoine Brassens à travers toute l’Europe. Un spectacle chaleureux et inédit à consommer sans modération pour découvrir des chansons inédites, redécouvrir les chansons oubliées et chanter tous en chœur, les plus connues !

Enfin, aura lieu la cérémonie de remise des prix, à l’issue du concert.

N’oubliez pas de voter pour votre pièce préférée (prix du public), de réserver votre repas au krill (05 65 77 68 06) et bien sur vos places, sur reservation@la-baleine.eu

ou au 05 65 77 68 00.