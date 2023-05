Aveyron : 50 bougies pour l’Union sauvegarde du Rouergue et un prix pour les jeunes

L'association a distribué les pirx lors de son assemblée générale à Rodez.



Découvrir, recenser, sauvegarder, faire découvrir… Telles sont autant de missions qui guident l’Union sauvegarde du Rouergue, présidée par Patrice Lemoux. Connue pour son travail dans de nombreuses communes du département ou encore sa revue prisée, l’association, qui peut compter sur un noyau de bénévoles et passionnés du patrimoine local, soufflait ce samedi 6 mai ses 50 bougies.

Pour l’occasion, l’assemblée générale s’est tenue aux archives de Rodez et la journée fut rythmée par plusieurs conférences et visites, du palais épiscopal ainsi que de la chapelle royale. En présence d’élus, et notamment de Christine Presnes, en charge de la culture au Département, l’association a également remis son prix du patrimoine "juniors". Il est revenu à plusieurs élèves de Marcillac-Vallon qui siègent au conseil municipal des jeunes de la commune. Ils ont été récompensés pour la réalisation d’un livret-jeux permettant la découverte du patrimoine de Marcillac-Vallon, via un circuit touristique.

Présent, le maire Jean-Philippe Périé a reçu des mains de Patrice Lemoux un chèque de 500 €.