Trémouilles. Concours du club et repas des quilles

à voir la belle photo de famille, il n’y a aucun doute sur la magnifique journée passée entre les joueurs de quilles.

Le matin, lors du concours du club, toutes les catégories sportives se sont affrontées amicalement mais avec force et pugnacité dans l’espoir d’un bon résultat. Engendrant des récompenses distribuées à Chloé avec une médaille en tant que débutante, Méline avec une coupe pour son meilleur classement à la moyenne, Elie et Jean-Marie gagnants du trophée pour un an et pour tous les licenciés de l’école de quilles, un petit sac et une casquette, plus un sac orange dû à une dotation du Conseil départemental.

Puis, pour satisfaire à la tradition, c’est autour d’une truffade préparée par le traiteur Au fil de l’Aubrac que tous les convives se sont régalés.