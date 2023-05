Laissac-Sévérac l'Église. Dégustations au marché de Laissac

En ce premier mardi des vacances, le 25 avril, les membres de la commission des marchés de commerçants non sédentaires de la mairie ont décidé d’animer le marché hebdomadaire forain avec une dégustation gratuite de viande de bœuf, cuite à la plancha, et en proposant le verre de vin qui va bien avec. Bien entendu, des boissons non alcoolisées, ainsi que des friandises étaient également à disposition. Ce fut l’occasion d’échanges chaleureux et sympathiques avec les habitants, clients du marché, mais également avec les touristes, agréablement surpris par cette initiative. En effet, ils ont ainsi pu avoir un avant-goût de la gastronomie locale et surtout de l’excellence de ses produits. Il va sans dire que les denrées proposées provenaient des commerçants locaux ou des marchands habituels du marché. Les adolescents du pôle jeunesse du centre social, quant à eux, proposaient sur un stand voisin des pâtisseries, quiches, pizzas ainsi que des tickets de tombola afin de financer un voyage au Futuroscope à Poitiers en juillet prochain. Ils seront également présents lors de la grande foire annuelle, le 14 mai.