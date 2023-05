Rignac. Des graines pour la médiathèque

Ça y est ! Les beaux jours sont là… Et ils riment souvent avec soleil, jardin et plantations. En octobre dernier, la médiathèque a inauguré sa grainothèque qui est un principe de trocs et d’échanges de graines non issues du système marchand. Depuis sa mise en place, elle a été abondée de graines en tout genre mais il faudrait encore de nouveaux apports qui permettraient de multiplier les variétés et pourquoi pas, d’en retrouver des anciennes. Si vous êtes intéressés, rendez-vous à la médiathèque-office de tourisme du Pays rignacois qui laisse à disposition les sachets à remplir et participez à faire de ce projet une belle réussite ! Pour rappel, cette grainothèque a vu le jour grâce aux enfants du centre de loisirs des Alzouzous qui ont coupé le ruban de l’inauguration après être venus semer lors d’une journée les graines de plants de légumes (haricots, courges, tomates…), de fleurs (œillets dinde, soucis, tournesols…), d’herbes aromatiques. Ces plants ont été recueillis dans des jardinières confectionnées par les élèves de 4e et 3e prépa pro ainsi que ceux de 1ère Bac Pro en aménagement paysager.

Ce projet a impliqué beaucoup de monde, il ne devrait pas laisser indifférent la population du Pays rignacois et des communautés de communes voisines.

Contact : 05 65 80 26 02.