Viviez. Des regrets pour les boulistes

À l’issue du championnat de l’Aveyron des clubs (AS), les boulistes viviezois n’ont pu terminer qu’à la 3e place de leur poule, les privant des phases finales. "Nous perdons deux rencontres d’un rien. On pouvait même se qualifier lors de la dernière journée. Mais nous faisons match nul contre Capdenac alors qu’il nous fallait gagner. Cela ne s’est pas joué à grand-chose. En cas de victoire, on aurait été qualifié avec Decazeville car on disposait d’un meilleur goal-average que les Millavois qui nous passent devant", soupire Antoine Rambaut. Mais il faut vite tourner la page, le club viviezois organise le championnat de l’Aveyron en quadrettes vétérans, les 10 et 11 mai, au Crouzet.