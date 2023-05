Disparition de Fanny, 31 ans, en Corrèze : un corps retrouvé dans les bois, près de son domicile

Fanny Charbin avait disparu depuis le 14 avril dernier.



Le vendredi 14 avril, Fanny Charbin, 31 ans, disparaissait de la caravane où elle vivait, au lieu-dit le Moulin de Rioubazet, sur la commune Mercoeur, dans le sud-est du département.

Un avis de disparition inquiétante avait été lancé dans la foulée par la gendarmerie de Corrèze et d'importantes recherches ont été entreprises (aérienne, terrestre, cynophiles) sans ne donner aucun résultat. L'enquête avait été confiée à la brigade de recherches de Brive.

Une semaine après sa disparition, ses proches et sa famille, notamment ses soeurs, s'inquiétaient de sa disparition auprès du Figaro : "Nous n'avons aucune piste concrète. Elle peut être partout, elle peut être avec quelqu'un comme elle peut être toute seule. Tout reste envisageable".

Des recherches sans trêve... qui se terminent mal ?

Depuis le jour de sa disparition, "de nombreux amis à elle nous ont contactés pour prendre des nouvelles et proposer leur aide, raconte sa soeur Margot Charbin. Plusieurs sont aussi allés à sa recherche (...) Ses amis au Mexique, au Brésil, au Portugal s'inquiètent aussi pour elle."

Selon Le Figaro, des recherches étaient entreprises quasi quotidiennement sur la commune de Mercoeur par ces bénévoles et amis de la trentenaire... Jusqu'à ce vendredi 5 mai vers 18 heures, plus de trois semaines après la disparition, où l'une de ces battues découvre un corps en état de décomposition dans un sous-bois, à environ 2 km de la caravane où vivait Fanny, rapporte La Montagne.

Après cette découverte, les enquêteurs de la brigade de recherches ont fixé les lieux et une identification par ADN a été lancé ce samedi 6 mai, avant une autopsir qui sera pratiquée ce mardi 9 mai à Limoges.

La piste criminelle n'est pas pour l'heure privilégiée

Pour l'heure, "'il y a assez peu de doutes que ce soit bien la personne disparue", a déclaré le procureur de la République de Tulle, même si "en l'état, l'identification formelle n'était pas possible". Il a ajouté que "la piste criminelle n'est pas, à ce jour, privilégiée". Selon les premières constatations relevées sur place par les enquêteurs, le corps retrouvé dans le sous-bois était d'une extrême maigreur, et Fanny Charbin était connue pour pratiquer retraites et jeûnes.

Mais "toutes les hypothèses restent ouvertes", conclut le procureur.