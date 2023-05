Football : le Ruthénois Lionel Mpasi a relevé le gant

Relégué doublure en début de saison, le gardien ruthénois a rapidement regagné la place de titulaire et s’épanouit dans le but du Raf, au point de devenir une valeur sûre de L2 à son poste.

C’est un peu le retour dans le stade où tout a changé pour lui. Un soir de décembre 2020, juste avant la trêve de Noël, Lionel Mpasi a été titularisé dans le but ruthénois, à l’occasion d’un déplacement au Havre (1-1). Même si Laurent Peyrelade, l’entraîneur de l’époque, n’avait pas officialisé de changement de statut à ce moment-là, il s’agissait d’un basculement, un passage d’éternelle doublure à numéro 1, aux dépens de Théo Guivarch, déboulonné après plusieurs erreurs.

Deux ans et demi plus tard, le portier va retrouver la pelouse du stade Océane, lundi soir, avec une autre aura. Grâce aux bonnes performances de ces derniers mois, le joueur de 28 ans a confirmé son rôle de titulaire et apparaît même comme une des valeurs sûres en Ligue 2. Mais cette saison de l’épanouissement aurait pu connaître un tout autre scénario. Pendant la préparation estivale, l’ancien Toulousain a été informé qu’il serait de nouveau remplaçant, derrière Sébastien Cibois, arrivé en provenance de Brest. " Greg (Ursule, le manager, NDLR) me l’a annoncé, relate l’intéressé. Je lui ai dit que je ferai comme d’habitude, que je me battrai pour gagner ma place sur le terrain. " Une situation assez familière depuis son arrivée au Raf, en 2016, puisqu’il a été doublure de Pierre Laborde, Enzo Basilio, Arthur Desmas puis Théo Guivarch.

"Je me suis tout le temps battu"

"Je n’ai pas eu de réelle explication, mais ce choix a été motivé par les performances de la saison dernière, explique-t-il. On a fait une série 18 matches sans victoire, moi comme toute l’équipe avons été remis en cause." Deux erreurs personnelles dans la dernière droite ont certainement scellé son sort. L’une contre Niort (1-1) et l’autre, plus marquante, à Nîmes, une glissade qui a coûté la défaite dans les dernières secondes (3-2).

Après son déclassement, Lionel Mpasi assure ne pas avoir été tenté par un départ. "Dans ma vie, je me suis tout le temps battu. Ce n’est pas parce que je n’ai pas commencé le championnat que j’avais baissé les bras", a-t-il ajouté. Cette continuité s’est rapidement avérée payante, puisque l’international kino-congolais a retrouvé le but dès la 7e journée, après le début de saison délicat des sang et or et de Sébastien Cibois.

Son maintien comme titulaire est rapidement apparu comme une évidence, puisqu’il a enchaîné les prestations décisives, donnant l’impression qu’il a franchi un palier. "Ce n’est pas un gardien de grande taille, mais il prend beaucoup de place. Quand on arrive face à lui en un contre un, ce n’est pas facile de marquer, apprécie Didier Santini, l’entraîneur de Rodez. Il a gagné en assurance, en personnalité. Depuis que je suis arrivé, il a pris une autre dimension." "La concurrence pousse à être meilleur", avance l’intéressé pour expliquer les causes de sa bonne passe. "Mon expérience me permet d’avoir plus de calme sur le terrain. Et j’arrive à un âge de maturité pour les gardiens", ajoute-t-il.

En fin de contrat au 30 juin

Malgré ses bonnes performances, il n’est pas sûr que Lionel Mpasi soit encore le titulaire sang et or la saison prochaine. Son contrat prend fin avec le Raf le 30 juin et un point d’interrogation entoure son avenir. "Il n’y a pas encore de discussion pour prolonger. Je suis concentré sur le championnat jusqu’à la dernière journée, après on verra ce qu’on fera, lance-t-il. Ça fait sept ans que je suis ici, je me sens bien à Rodez. On verra comment le club se positionnera."