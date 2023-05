Mur-de-Barrez. La Camera delle Lacrime était en Carladez

À la suite d’un concert mémorable ("Les Noces de Saba" / "Missa Luba") donné l’été dernier à Mur-de-Barrez, la municipalité et l’association Loisirs et Culture en Carladez ont émis favorablement le souhait d’inviter Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong à poser de nouveau leurs valises dans le Nord Aveyron. Les deux directeurs artistiques de l’ensemble La Camera delle Lacrime étaient ainsi de retour du samedi 29 avril au mercredi 3 mai en compagnie d’une jeune équipe de chanteurs et instrumentistes pour enregistrer le contenu de ce qui sera leur dixième album intitulé "Les Visions amoureuses" et dont le répertoire musical s’intéresse, entre autres, à la célèbre messe Notre-Dame-de- Guillaume-de-Machaut.

Ce projet scénique sera ensuite en tournée et sera donné (entre autres) le 28 mars à l’opéra-théâtre de Clermont-Ferrand et espérons-le peut-être un jour prochain dans le Carladez.