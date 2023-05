Toulonjac. La mairie récupère le mobilier de la Maaf

Comme chacun sait, bien qu’il n’y soit pas encore astreint, le conseil municipal de Toulonjac respecte la parité hommes-femmes. Et ce conseil est animé par une palette très diversifiée de professions.

Parmi les élues, on compte Céline Segonds, qui dirige, à Villefranche, l’agence de la Mutuelle d’assurance des artisans de France, plus connue sous le sigle de Maaf.

Pour répondre à des directives relatives à l’image de marque émanant de la direction nationale de la Maaf, l’agence de Villefranche a renouvelé tout son mobilier. Oui, mais que faire du mobilier "ancien" ? Et c’est là qu’intervient Céline Segonds, chef d’agence, qui propose le mobilier, en fait pas très ancien, et même en excellent état, à la mairie de Toulonjac.

Laquelle mairie était équipée jusqu’à ce jour de bureaux que l’on peut qualifier de "très fatigués" et de sièges "exténués". Pensez donc : plus de 40 ans de bons et loyaux services !

Très récemment, quelques élus et des bénévoles toulonjacois ont donc procédé au déménagement de ce beau mobilier qui sera mis en service très prochainement.