Marcillac-Vallon. L’opération job d’été est en marche

Motivés pour décrocher un emploi cet été, 24 jeunes du territoire Conques-Marcillac se sont déplacés, jeudi dernier, à la Maison du territoire à Marcillac pour rencontrer des employeurs locaux en quête de candidats pour remédier aux remplacements saisonniers au sein de leur structure. Cet atelier animé par l’Espace emploi Conques-Marcillac a permis à tous ces jeunes de se familiariser aux techniques de l’entretien d’embauche et d’établir un premier CV pour certains. Les six employeurs présents les ont reçus individuellement pour faire connaissance et aussi présenter les postes à pourvoir. Un fichier spécifique d’offres réservées aux jeunes a été mis en place, raison pour laquelle il n’est pas trop tard pour prendre contact avec l’Espace emploi par mail eef.conquesmarcillac@gmail.com ou en appelant le 05 65 42 68 94.