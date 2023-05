"Notre mandat est clair, nous irons", la CGT dit oui à l'invitation d'Elisabeth Borne

Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, se rendra à Matignon le 17 mai prochain pour un entretien avec la Première ministre Elisabeth Borne, tout comme la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. FO donnera sa réponse mercredi 11 mai.

Et de quatre : après la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC, la CGT a confirmé samedi 6 mai qu’elle se rendrait bien le 17 mai prochain à Matignon pour répondre à l’invitation lancée vendredi 5 mai par Élisabeth Borne.

"Notre mandat CGT est clair : nous irons", a fait savoir la CGT à Franceinfo, tout en précisant le cadre de cette rencontre : "réaffirmer (son) exigence de retrait de la réforme", et refus "de rentrer dans un agenda social gouvernemental ou patronal régressif et de discuter par exemple de mesures stigmatisant les privés d’emploi."

En tête à tête avec le leader de chaque syndicat

C’est pourtant pour évoquer les prochaines réformes envisagées par le gouvernement, et tourner la page de celle, très contestée, des retraites, que la Première ministre a lancé vendredi 5 mai cette invitation aux cinq organisations réunies dans l’intersyndicale. Le format choisi par Matignon est celui de rencontres bilatérales, en tête à tête avec le leader de chaque syndicat, et non pas celui d’un rendez-vous collectif.

"Un nouveau pacte de vie au travail"

Au menu des discussions : les prochains projets du gouvernement, susceptibles de toucher au monde du travail. Dans sa feuille de route des “cent jours” annoncés par Emmanuel Macron pour relancer l’action de l’exécutif, Élisabeth Borne en avait évoqué plusieurs. Le projet France Travail, celui du partage de la valeur dans l’entreprise, et "un nouveau pacte de la vie au travail", qui ouvre de larges potentialités.

FO n'a pas encore répondu à l'invitation

La CFDT avait rapidement annoncé son accord pour participer à ces rencontres, programmées les 16 et 17 mai. "On aura une exigence de méthode, on voudrait savoir si c’est pour négocier, discuter ou “blablater” " avait toutefois indiqué Laurent Berger. La CFE-CGC et la CFTC avaient également répondu positivement. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, s’était à chaud montrée beaucoup plus circonspecte.

Seule FO n’a pas encore répondu à l’invitation : le syndicat donnera sa position mercredi, après une réunion du bureau.