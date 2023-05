Espalion. "On dit pas Hein !" pour un rendez-vous danse et création chorégraphique le 12 mai

Dans le cadre de son programme culturel, la communauté de communes propose, vendredi 12 mai, à 19 h 30, sur l’ancien terrain de

tennis du Foirail un spectacle gratuit tout public, de danse, création chorégraphique baptisé "On dit pas Hein !" (durée 45 minutes) par le collectif Zou. Ouvert à partir de 8 ans. Trois personnages à l’univers absurde et décalé se rencontrent au pied d’un carrefour. Qui se précipite ? Qui bafouille ? Comment communique ce trio ? Entre connivence et quiproquos, chacun tente d’interpeller l’autre pour créer sa place dans le groupe. Le trio s’amuse avec dérision et poésie, du poids des mots, des conventions et des phrases toutes faites. "On dit pas hein !" nous entraîne dans une aventure collective et individuelle, posant un regard drôle et sensible sur nos maladresses du quotidien.

comtal-lot-truyere.fr /découvrir/culture/réservation Tel. : 05 65 48 33 90 culture@3clt.fr