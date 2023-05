Druelle Balsac. Pâtisserie : les enfants jouent à "Top chef"

La pâtisserie est une activité ludique que l’on peut exercer sans problème avec les enfants qu’ils soient petits ou plus grands. Ils adoreront mettre la main à la pâte et confectionner eux-mêmes le goûter qu’ils pourront déguster à l’issue de la séance de cuisine. Et pourquoi ne pas leur proposer de faire eux-mêmes les recettes qu’ils adorent comme des biscuits moelleux au miel ou des saucissons au chocolat. Non seulement, ils seront fiers de l’avoir réalisé eux-mêmes mais ils auront en plus l’occasion de déguster un goûter plus sain, sans huile de palme et sans conservateurs. Une dizaine d’apprentis pâtissiers ont réalisé ces deux desserts dans les cuisines de la salle de Druelle. Sous la surveillance du président du club, Didier Bonhomme et des mamans ou mamies, ils ont pu profiter de ce moment de complicité en cuisine pour découvrir de nouvelles saveurs qu’ils auraient refusé peut-être de goûter à table. L’amertume du chocolat noir, la douceur du miel… Un bel après-midi où ces jeunes enfants ont transformé cet atelier pâtisserie en jeu de découverte des saveurs fondamentales en prenant les ingrédients comme prétexte à la dégustation.