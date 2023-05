CARTE. Pollens : les graminées passent à l'attaque, 40 départements en risque allergique élevé

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a publié ce vendredi 5 mai son dernier bulletin.



Après une pause relative dans le risque allergique fin avril, où seulement deux départements français, l'Hérault et le Var, présentaient un risque élevé et donc étaient placés en rouge (tous les autres étant en jaune), ce vendredi 5 mai, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a émis dans son dernier bulletin un risque élevé pour 40 départements, essentiellement au sud de la France. Tous les départements d'Occitanie sont ainsi concernés, sauf la Lozère, ainsi que ceux du pourtour méditerranéen, Corse comprise.

Bulletin allergo-pollinique du 05 mai

L’armistice des bouleaux mais pas des graminées !

Ce 08 mai c’est l’armistice et même si les pollens de bouleau ont fait la paix avec les allergiques, les pollens de graminées ont vite pris le relais en ce début mai.https://t.co/x8uuZJYofL pic.twitter.com/l6aHn8uBoI — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 5, 2023

Un bulletin d'alerte élevé qui a pour cause les graminées, en pleine saison de pollinisation jusqu'à la fin du mois. Les graminées sont les herbacées qui poussent le long des routes, dans les champs voire même en milieu urbain. Leurs pollens ont pris le relais de ceux du bouleau dont la floraison est à présent terminée. D'autres pollens, moins allergiques comme ceux des chênes, demeurent également présents dans l'air.

Selon le soleil ou la pluie

Ce début de mois de mai connaît des passages pluvieux en France, ce qui est une bonne chose pour les personnes allergiques aux pollens, puisque ces derniers restent "collés" au sol par les averses. Mais si la journée est ensoleillée et venteuse, le taux de pollens dans l'air explose et le risque d'allergies devient plus élevé.

Le RNSA a également publié quelques conseils pratiques pour limiter le risque d'allergies à ceux qui y sont sensibles.