Espalion. Résultat décevant mais des raisons d’espérer

Malgré sa déception, jeudi dernier, le président de l’ADSBNA Daniel Le Derff veut rester optimiste.

Avant d’intervenir sur les collectes, l’EFS établit une prévision du nombre de donneurs potentiels susceptibles de se présenter. Pour cette collecte, ces prévisions étaient de 82 pour le mercredi et de 82 pour le jeudi, soit un total de 184. Cela leur permet d’organiser l’équipe qui va se déplacer (nombre de médecins, infirmières, etc.). Ce chiffre prévisionnel est bien entendu déterminé par le nombre de donneurs s’étant présentés lors des collectes précédentes, le secteur d’Espalion/ Saint-Côme étant considéré comme relativement stable et généreux. Or, pour cette dernière collecte, seulement 126 donneurs se sont présentés (123 lors de la collecte précédente) alors que tout a été mis en place pour informer tous les donneurs potentiels : appels (presque alarmistes) de l’EFS, affichages, articles dans les journaux locaux, mise en place par l’ADSBNA de multiples totems et banderoles. De plus, cette collecte a obtenu le soutien très actif des clubs de quilles d’Espalion et de Saint-Côme-d’Olt qui ont fait un énorme travail pour sensibiliser tous leurs membres, amis et familles (les résultats de leurs actions se sont d’ailleurs avérés très probants). Pour rappel, lors de la collecte de novembre 2020, avec le soutien de ces mêmes associations, le chiffre record de 223 donneurs avait été atteint.

Où est le problème ?

Le secteur local depuis plusieurs années a toujours répondu présent mais, ces dernières collectes s’avèrent inquiétantes tant le nombre de donneurs fidèles et réguliers a tendance à baisser régulièrement.

Les membres de l’ADSBNA vont tenter de trouver de nouvelles idées afin de remotiver tous les donneurs du secteur pour les prochaines collectes. Un signe d’espoir est noté puisque 12 primo-donneurs se sont présentés lors de cette collecte (soit près de 10 % du nombre de donneurs). Ils sont l’avenir de cette magnifique action qu’est le don de sang. Ils se sont tous vus remettre une clé USB comme promis. Ce très bon chiffre de nouveaux donneurs indique cependant que sans leur adhésion, cette collecte se serait résumée à 114 donneurs…

L’association ne veut bien évidemment pas oublier de remercier les 114 donneurs fidèles et réguliers qui se sont présentés pour venir en aide aux malades et accidentés qui, sans le sang des donneurs bénévoles ne pourraient pas être soignés, voire sauvés. Les réserves actuelles sont toujours aussi basses et leur générosité va permettre de combler en partie ce déficit.