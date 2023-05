Rugby à XIII : Villefranche surclasse Villegailhenc et file en finale d'Elite 2 !

Dans leur stade Henri-Lagarde, les Villefranchois ont largement dominé des Audois (26-12) lors d'une demi-finale à sens unique ou presque, ce dimanche après-midi.

Exacts au rendez-vous. Les hommes du coach David Collado avaient fait de ce 7 mai une date prioritaire. Ils ont répondu présents sur le terrain ce dimanche. Pourtant, face au dauphin aveyronnais en saison régulière, le VARL avait des armes à faire valoir. D'ailleurs, si plus de 800 personnes avaient trouvé place dans le stade Henri-Lagarde, on dénombrait aussi quelques orange et bleu venus en bus, force drapeaux et attirail de pom-pom girls.

Dominés territorialement, les Aveyronnais ont ouvert le score par un essai du supersonique Brugel, sur une course longue distance et à la suite d'un travail d'orfèvre de Willis en sortie de tenu. Les Loups devant s'employer sacrément en défense devant les gabarits audois. Et en supériorité numérique après un carton jaune de Pelo, Villefranche ajoutait un essai transformé par Johnstone, puis Willis au pied. À 12-0, la pluie orageuse faisait une apparition ponctuelle.

Chaude mi-temps,

finale d'accession dans 15 jours

Mais les esprits se sont un peu échauffés juste avant la mi-temps, ou plutôt durant la mi-temps. C'est d'ailleurs le nœud de l'incompréhension, commune sur le terrain comme en tribunes. L'arbitre accordant un essai de pénalité pour le VARL... avant de ne pas le valider ! Pourquoi ? Parce que la corne devant annoncer la mi-temps n'avait pas fonctionné entre-temps. Un moment de flottement - et de tension ajoutée avec un tableau d'affichage aux abonnés absents jusque-là ! - finalement conclu par un renvoi aux vestiaires à 12-0. Villefranche avait eu chaud.

Mais au retour, les Rouergats avaient parfaitement repris leurs esprits, inscrivant un nouvel essai, avec encore une fois Willis au départ, via un coup de pied astucieux pour Ginestet. Une réalisation non transformée. Comme la suivante moins de dix minutes après : avec Willis cette fois en dernier passeur à la main vers un Brugel collé à la ligne, sautant dans l'en-but ! Après une pénalité de l'incontournable demi d'ouverture Willis, c'est ce dernier qui donnait à cette deuxième mi-temps des airs de leçon en convertissant une interception et une passe de Gohon en essai 60 mètres plus loin. Même si Villegailhenc sauvait l'honneur, en même temps que les Loups levaient le pied, dans les dix dernières minutes avec deux essais transformés. 26-12 score final.

De quoi savourer la qualification, mais surtout repartir au boulot pour LE prochain rendez-vous, le dernier de cette saison, la finale prévue dans 15 jours contre Ille-sur-Têt. Un match qui donnera à son vainqueur le seul billet pour l'étage du dessus, l'Elite 1.