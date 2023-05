Tennis : sans Marcus Willis, les Capdenacois ramènent le nul de Vitrolles

Après leur démonstration à Nice (6) le week-end dernier, les promus capdenacois sont, ce dimanche, repartis de Vitrolles avec le nul (3-3). Sans Marcus Willis, les Aveyronnais ont signé une plutôt bonne opération en vue du maintien en Nationale 3.

Après un début de championnat pleinement réussi avec une victoire contre Nice (6-0) , les tennismen capdenacois ont été tenus en échec hier à Vitrolles (3-3). Pour le compte de la 2e journée de Nationale 3 le TCC se déplaçait en terre provençale et avait à cœur de continuer sa bonne lancée en allant chercher sa deuxième victoire de rang. Toutefois, le TCC n’a pas réussi à s’imposer, et s’est contenté du nul, faute d’avoir pu compter sur son Britannique et N°2 Marcus Willis, bloqué au tournoi de Nottingham (Angleterre), compétition en double qu’il a d’ailleurs remportée la veille.

En simple, l’Argentino-Polonais 823e joueur mondial Mariano Kestelboim (6-2 6-4) et Mayron Riols (7-6 6-1) ont ramené les points pour Capdenac. En double, Kestelboim et Morgan Salvan se sont imposés face à un duo vitrollais composé notamment de l’ex-42e joueur français, Sébastien Lami. Morgan Salvan et Léo Cazor n’avaient pas su se jouer de leurs adversaires en simple (défaite 6-7 3-6 pour le premier et 0-6 6-7 pour le second), tandis qu’en double le duo Riols-Cazor a perdu le dernier match (1-6 4-6).

Ce fut une journée lors de laquelle les Aveyronnais n’ont pas non plus été aidés par la surface de jeu selon Philippe Perrier, capitaine du jour et président du club. "Une espèce de terre battue synthétique, un tapis un peu glissant. Ce n’est pas là-dessus qu’on est le plus à l’aise", a-t-il réagi. Mais les promus aveyronnais restent en tête de leur poule avec le même nombre de points que Clermont… chez qui ils se déplaceront ce dimanche pour un duel au sommet.