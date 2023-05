Argences en Aubrac. Une cuisine à base d’orties et pissenlits

Le mois dernier, l’Argence gourmande a encore comblé ses adeptes avec deux activités qui, comme à l’accoutumée, ont été agréables et appétissantes. Des œufs à casser, de la farine, de la levure, des pincées de sel, du sucre cristallisé, de l’eau, tout ça à malaxer, pétrir, battre, lever, cuire, dans un ballet où les fouets, les spatules et les grandes cuillères allaient bon train, magnées énergiquement par des bras volontaires. La première activité du jeudi 20 avril mettait à l’honneur orties, pissenlits, citrons, cannelle et lavande, thème qui a attiré une bonne trentaine de personnes. Bien qu’étant en grand nombre habituellement, cette fois-ci, la gent féminine s’est vue partager les tâches culinaires avec des messieurs.

Rassurez-vous, pour ce faire, l’Argence gourmande avait sollicité les connaissances avisées de Martine que tous ont écoutés avec grand intérêt. Ce qui fait que, soupe aux orties, biscuits aux orties, beignets aux pissenlits, cookies citron cannelle et cookies lavande ont été cuisinés avec succès pour le grand plaisir des papilles gustatives de tout le monde. Pour la seconde activité, la toque de chef pâtissier était sous la responsabilité des enfants qui devaient mettre leur énergie à préparer de délicieux Cupcakes. Des petites mains aux mains de jeunes ados, c’est dans une ambiance électrisante et joyeuse que les mini-gâteaux ont pris forme. Ce, toujours sous l’œil vigilant et bienveillant de Noëlle Labro de ses chères acolytes, mais aussi des papas, des mamans et des mamies. Chaque groupe a parfaitement suivi les étapes respectives à l’élaboration de ce bon dessert, la déco de chocolat noir fondant, d’onctueuse chantilly et de pépites multicolores n’ont fait que rehausser le côté alléchant de ces petites gourmandises. Et chacun est reparti emportant fièrement sa pâtisserie. Si en mai, fais ce qu’il te plaît, c’est en juin, qu’il plaît à l’Argence gourmande de faire concocter à ses habitués adultes, du Koulibiak, plat d’origine russe. Réservation avant le 14 juin au 06 62 57 90 95. Rendez-vous le jeudi 15 juin à 20 h 30, salle des fêtes de Sainte-Geneviève, 10 € chacun.