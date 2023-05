Accident grave, alcool, port d'arme... Ce que l'on sait de la mise en examen du fils d'Eric Zemmour

Le fils d'Eric Zemmour a été mis en examen, soupçonné d'être impliqué dans un grave accident à Paris ce week-end.

Hugo Zemmour, le fils de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, a été mis en examen pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à trois mois, selon une information du Parisien confirmée par le parquet de Paris.

Le fils d'Eric Zemmour serait impliqué dans un violent accident survenu samedi 6 mai 2023 dans le VIe arrondissement de Paris, aux alentours de 7 heures du matin. Sa voiture aurait refusé une priorité à une moto et l'aurait percutée à l'angle des rues Vaugirard et Cassette. Le conducteur et la passagère du deux-roues ont été gravement blessés aux jambes. Leurs jours ne sont pas en danger.

Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement de Paris, avait partagé une photo de l'accident avant qu'on en connaisse les potentiels responsables :

Merci à la Police municipale et aux services de la propreté d’être intervenus après cet accident spectaculaire à l’angle de la rue de Vaugirard et la rue Cassette #Paris6 pic.twitter.com/tlx8wawXDf — Jean-Pierre Lecoq (@jp_lecoq) May 6, 2023

En état d'ivresse, un couteau dans la voiture

Deux circonstances aggravantes sont retenues contre Hugo Zemmour, à commencer par son fort taux d'alcoolémie au moment des faits, ainsi que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

De plus, le transport d'une arme de catégorie D se rajoute au dossier. Un couteau a été retrouvé dans la voiture du fils d'Eric Zemmour.

Placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme a reçu l'interdiction "de conduire tout véhicule, de porter une arme" et il a été ordonné une obligation de soins. Après la garde à la vue d'Hugo Zemmour dimanche, une information judiciaire a été ouverte lundi 8 mai 2023 au matin.